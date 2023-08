Somogy vármegye térségében kedden már a hidegfront válik meghatározóvá a keleti országrészben is. Szerte az országban csökken a hőmérséklet, nyugaton hűvös, az ország legnagyobb részén mérsékelten meleg, változóan, nagyrészt erősen felhős idő várható, szórványosan kialakuló záporokkal, zivatarokkal, foltokban heves zivatarral. Ezzel szemben már csak egészen északkeleten, a Nyírségben marad a kánikula, de már ott is mérséklődik a nagy meleg, és ott döntően napos idő mellett, késő délutántól várhatók zivatarok. Heves zivatar ott is lehet. Jellemzően gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, de főként délutántól nyugaton tartósan megerősödik az északi szél. Északkeleten is várható szélerősödés nyugati irányból. Éjszaka főként a Duna vonalától keletre kell számítani záporesőkre, valamint zivatarokra, nyugaton számottevő csapadék nem valószínű, ott élénk, erős északias szél fúj.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel 17,

kedd délután 25,

szerda reggel 13 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szerdán délelőtt erősen felhős, délután már naposabb idő valószínű. Elsősorban keleten kell számítani még záporokra, zivatarokra, nyugatabbra csökken a csapadék esélye. Nyugaton hűvös, keleten kellemesen meleg idő a legvalószínűbb.

- Csütörtökön nagyrészt napos időre van kilátás, de mérsékelt felhősödések lehetnek. Északkeleten elvétve előfordulhat gyenge zápor, esetleg zivatar.