Keleten marad a nagy meleg, északnyugaton viszont már nem éri a 30 fokot a hőmérséklet. Változóan napos-fátyolfelhős idő ígérkezik, a nap legnagyobb részén csapadék nélkül. Késő délután és este a Dunántúlon néhol, de főként az északnyugati országrészben zivatarok alakulhatnak ki. Heves zivatar is előfordulhat, melyet nagyméretű jég, szélvihar és felhőszakadás kísérhet.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel 16,

hétfő délután 30,

kedd reggel 17 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Kedden már a hidegfront válik meghatározóvá a keleti országrészben is. Nyugaton tovább csökken a hőmérséklet, hűvös, szeles, változóan, nagyrészt erősen felhős idő a valószínűbb, szórványosan kialakuló záporokkal, zivatarokkal, foltokban heves zivatarral. Ezzel szemben már csak egészen északkeleten, a Nyírségben marad, de már kissé ott is mérséklődik a hőség, másutt keleten már megszűnik a nagy meleg, és a változóan felhős-napos idő mellett, főként délután fordulhatnak elő elszórtan zivatarok. Egy-egy heves zivatar ott is lehet.

- Szerdán változóan napos-felhős idő valószínű. Főként a Duna vonalában, és attól keletre többfelé alakulhatnak ki zivatarok. Nyugaton inkább kisebb eső, záporeső fordulhat elő. Nyugaton hűvös, keleten kellemesen meleg idő a legvalószínűbb.