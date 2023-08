Egy-egy futó zápor előfordulhat de csapadékmentes idő lesz késő délutánig. Délelőtt mérsékelt légmozgás lesz jellemző, majd a délután folyamán, északnyugat felől egyre nagyobb területen élénkül fel a szél. Hidegfront közelíti meg hazánk térségét. Éjszaka többnyire gyengén felhős égbolt mellett elszórtan kialakulhatnak zivatargócok. Összességében kevés helyet érintenek a csapadékgócok, többnyire eseménytelenül telik az éjszaka.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda délután 28,

csütörtök reggel 20,

csütörtök délután 30,

péntek reggel 16 fok körül alakul.

Térségünk fölött található hullámzó frontálzóna miatt ÉNY-n inkább a hideg-, az ország többi részén a melegfrontra érzékenyek szervezetét terhelheti meg az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Pénteken hajnalban, reggel a csapadékgócok nagyrészt megszűnnek, várhatóan kitisztul az égbolt és zömében napsütéses, változóan gomolyfelhős, nyugaton mérsékeltebben, keleten erősebben meleg, fülledt időre van kilátás. Az északnyugati határvidéken lehet napközben is több felhő, melyből elszórtan záporok is kialakulhatnak, így ott a hőmérséklet is alacsonyabban tetőzik.

Délután egy lassú mozgású, hullámzó hidegfront közelíti hazánk felé. Országszerte megnő a csapadékhajlam: eleinte kis körzeteket érintő, de viharos zivatargócok alakulhatnak ki, majd estétől, nyugat felől kiterjedtebb heves esőzés érkezhet a Dunántúlra. Felhőszakadással, jéggel, szélviharral kísért heves zivatargócok kialakulásához is kedvezőek lesznek a légköri feltételek! Éjjel országszerte feltámad, nyugaton viharossá erősödhet az ÉNY-i szél.

- Szombatra növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de az ország nyugati felén szeles, felhős, esőkkel, záporokkal, egy-két mérsékeltebb zivatarral tarkított, hűvösebb idő látszik valószínűbbnek. A keleti országfélben ezzel szemben eleinte még változó napsütés, melegebb idő ígérkezik, de napközben ott is labilizálódik a légkör, majd szórványosan zivatarok, záporok kialakulására van kilátás.

- Vasárnap várhatóan kelet felé mozog a frontfelhőzet. Nyugaton már kitisztulhat az égbolt, kisüthet a nap, de a még erős É-i szél miatt csak mérsékelten meleg idő körvonalazódik. Keleten azonban felhős, szeles, hűvös, esőkkel, heves záporokkal zivatargócokkal tarkított idő látszik valószínűbbek.

- Hétfőre délelőtt szeles időben csökkenő felhőzet melletti napsütés körvonalazódik, majd délután fokozatosan mérséklődő légmozgás és zavartalanabb napsütés látszik egyelőre a legvalószínűbbnek.

- Keddre előreláthatólag napsütéses, nyugodt, ismét melegedő időjárási helyzet alakul ki. (forrás: eumet.hu)