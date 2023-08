Somogy vármegye térségében vasárnap is marad a napsütéses és nagyon meleg idő. Északnyugaton lehet kissé alacsonyabb a maximum hőmérséklet, másutt viszont folytatódik, délkeleten kissé még fokozódhat is a tikkasztó hőség. Ott helyenként a 38 fokot is elérheti a hőmérséklet.

Hullámzó hidegfront közelít a térséghez, ami várhatóan még inkább csak az időről-időre, változó irányból felélénkülő légmozgásban mutatkozik meg. A reggeli órákban, északnyugaton várható élénk északnyugati szél, majd ez legyengül és napközben országszerte inkább a délnyugati áramlás válik jellemzőbbé.

Este, éjjel előreláthatólag a hidegfront újabb hulláma éri el a Dunántúlt. Abban a térségben ismét északira fordul és felerősödik a szél, és előreláthatólag elsősorban a Dunántúl térségében, illetve elvétve az északi megyékben egy-két zivatargóc is kialakul. A keleti, délkeleti országrészben még nem valószínű, hogy a front változást okozna a légköri helyzetben.