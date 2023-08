A hajnali, reggeli záporok fokozatosan megszűnnek, és késő délutánig csak elvétve fordulhat elő csapadékgóc. Ismét nyugaton várható a hűvösebb idő. Késő délutántól egy lassú mozgású, hullámzó hidegfront éri el hazánkat. Országszerte megnő a csapadékhajlam: reggelig nyugaton, északnyugaton inkább a csendesebb esők, illetve záporok lesznek a jellemzők, de főként délnyugaton zivatar is előfordulhat. Éjjel megerősödik a szél.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek reggel 15,

péntek délután 27,

szombat reggel 16 fok körül alakul.

Térségünk fölött található hullámzó frontálzóna miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szombaton az ország nyugati felén, 2/3 részén szeles, erősen felhős, borongós, esőkkel, záporokkal, egy-két mérsékeltebb zivatarral tarkított, hűvös, a Dunántúlon kifejezetten hideg idő valószínű. A keleti országrészben ezzel szemben napsütés, kánikula, majd késő délutántól szórványosan, egyre többfelé zivatarok, heves zivatarok kialakulása várható.

- Vasárnap várhatóan kelet felé mozog a frontfelhőzet. Nyugaton és délen, illetve eleinte északkeleten lehet valamennyi napsütés, másutt tartósan borongós idő valószínű. A még sokfelé erős ÉNY-i szél miatt csak mérsékelten meleg, hűvös idő körvonalazódik. Keleten is lehűl a levegő. Főként az ország keleti, északkeleti 2/3-ad részén kell számítani esőkre, záporokra, főként északkeleten zivatarokra is, de délután délnyugaton is előfordulhatnak szórványosan zivatarok.

- Hétfőre szeles, hűvös időben csökkenő felhőzet melletti napsütés körvonalazódik. Elvétve fordulhat elő egy-egy futó zápor, esetleg zivatar.

- Keddre előreláthatólag napsütéses, nyugodt, ismét melegedő időjárási helyzet alakulhat ki.

- Szerda, csütörtöktől úgy néz ki, hogy egy jelentős hőhullám, igazi nyaraló időszak veheti kezdetét, további melegedéssel, egyre fokozódó kánikulával, majd forrósággal, sok-sok napsütéssel, csapadék nélkül. Ennek mértékének bizonytalansága azonban még meglehetősen nagy. (forrás. eumet.hu)