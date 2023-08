Hétfőn is folytatódik az alapvetően derült, napsütéses időjárás Somogyban. Úgy néz ki 30 fok felett, de még jellemzően 35 fok alatt alakulnak a maximum hőmérsékleti értékek. Gyenge lesz a légmozgás.

Éjszaka sem érkezik változás, marad a felhőtlen, csillagfényes égbolt és az eseménytelen időjárás. Tovább mérséklődik az éjszakai felfrissülés, a városokban egyre többfelé marad 20 fok körül a legalacsonyabb hőmérséklet.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

vasárnap délután 29,

hétfő reggel 17,

hétfő délután 32,

kedd reggel 19 fok körül alakul.

Fronthatás nem terheli szervezetünket. A derült, napos idő jó hatással van a kedélyállapotunkra, érdemes a száraz időt kihasználni és lehetőleg a szabadban tölteni, kirándulni a természetben, ezáltal pihenni és feltöltődni. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Kedden tovább fokozódik a hőség. Helyenként, főként a déli, délkeleti országrészben már a 35 fokot is meghaladhatja a maximum érték. Továbbra is alapvetően napsütéses idő valószínű, de a gyenge vagy mérsékelt D-ies légáramlással magasabb nedvességtartalmú légtömeg érkezik térségünkbe. Délután, elsősorban a délkeleti, keleti országrész felett gomolyfelhősödésre lehet számítani, majd este, éjjel elvétve záporeső, zivatar is kialakulhat.

- Szerdától szombatig tartós, erős hőséggel kell számolni. Az éjszakai lehűlés további mérséklődésével a napi középhőmérséklet is a már nehezebben viselhető, 26-28 fokos tartomány köré emelkedhet. Alapvetően napsütéses, nyaralóidő a legvalószínűbb, de elsősorban délután, este és éjjel gomolyfelhősödésekkel és elszórtan kialakuló, összességében kevés helyet érintő, helyi, de esetenként viharos zivatargócok kialakulásával is számolni kell.

- Vasárnap, augusztus 20-án még jelentős előrejelzési bizonytalansággal, de árnyalatnyi változás hozó, gyenge hidegfront érkezése körvonalazódik. Előreláthatólag a szombat éjszakai, szórványos zivatarok reggelre megszűnnek, majd napközben többnyire mérsékelt, olykor élénkebb É-i szél mellett szikrázó napsütéses idő alakul ki komolyabb gomolyképződés, illetve csapadékhajlam nélkül. A hőmérsékletben nem látszik érzékelhető változás. (forrás: eumet.hu)