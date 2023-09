Délelőtt elsősorban az ország északi felén alakulnak ki szórványosan esők, északkeleten zivatargócok. Ott többségében erősen felhős lesz az égbolt. Ezzel szemben az ország déli felén gyengébb felhőzet, változó napsütés a valószínűbb.

Délután, a Tisza vonalában, illetve a Tiszántúlon és a déli országrészben válik kedvezőbbé a légköri helyzet záporok, zivatarok előfordulásához. Egy-egy viharos góc is kialakulhat! Szórványosan esik, nem lesz országszerte csapadék. Országszerte változó felhőzet zavarja az időszakosabb napsütést.

Időről-időre megélénkül, zivatar környezetében megerősödik az É-i szél.

A hőmérséklet az északnyugati határvidéken esik vissza a leginkább, ott 20 fok körül, néhol akár az alatt is maradhat a nappali felmelegedés, míg délkeleten még ekkor is 30 fok közelébe várható a napi maximum érték.

Már az este folyamán elcsendesednek várhatóan a zivatargócok, országszerte lecsökken a csapadékhajlam. Éjszaka szakadozott, változó felhőzet várható. Csupán elvétve lehet egy-egy gyenge vagy mérsékelt záporeső, de már nem lesz jellemző a csapadék. A Tiszántúlon erős, másutt élénk É-i szél támad, ami a hajnali órákban kezd mérséklődni.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda délután 30,

csütörtök reggel 16,

csütörtök délután 25,

péntek reggel 17 fok körül alakul.

Fronthatás nem terheli szervezetünket. A helyenként megélénkülő szél és helyi záporok, zivatargócok miatt tapasztalható légnyomás ingadozás sokaknak okozhat kellemetlenséget. Az olyan általános tünetek mellett, mint a tartós, migrénes fejfájás, ingerlékenység, alvászavar, koncentrációs problémák várhatóan erősödni fognak a krónikus betegségek tünetei is. Az arra érzékenyeknél vérnyomás ingadozás, szédülés jelentkezhet. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Péntekre mérsékelt felhősödések melletti változóan napsütéses idő ígérkezik. Többségében nem hullik csapadék, de elszórtan, összességében kevés helyet érintően, ezen a napon is kialakulhatnak záporok. Kellemesen, a korábbinál mérsékeltebben meleg idő valószínű.

- A hétvégén és jövő hétfőn – már növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de – továbbra is az látszik a legvalószínűbbnek, hogy visszatér a meleg, késő nyári időjárás sok napsütéssel, friss hajnalokkal, de változó gomolyfelhőzettel és szórványosan záporok, zivatargócok esélyével.

- Kedden, szerdán egy hazánkat északról közelítő hidegfront okozhat egyelőre nehezen előrejelezhető változékonyságot. Most az látszik valószínűbbnek, hogy az északi országrészben felhős, esőkkel, záporokkal tarkított, mérsékeltebben meleg, míg a déli térségben naposabb, csapadékmentes és továbbra is meleg idő alakul ki. forrás: eumet.hu