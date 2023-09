Somogy megyében kedden, délelőtt keleten még meleg-, majd a délután folyamán már ott is északnyugat felől érkező hidegfront várható. Valamennyi napsütésre szinte mindenhol számítani lehet. Azonban felhősödésekre kell készülni, és itt-ott kisebb esőre, záporra. Délnyugaton és északkeleten zivatar sem kizárt. Továbbra sem látszik jelentős mennyiségű csapadék érkezése. A kezdetben keleten még délnyugati szél is északnyugatira fordul, és néhol átmenetileg fel is erősödhet. Éjszaka nyugat felől lecsökken a felhőzet, csillagfényes időre számíthatunk, de északkeleten még előfordulhat gyenge zápor. Legyengül a légmozgás.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel 18,

kedd délután 23,

szerda reggel 13 fok körül alakul.

Gyenge hideg fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek, náluk felléphet fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szerdán sok napsütés ígérkezik, csapadék nem valószínű. Kellemes, mérsékelten meleg idő várható.

- Csütörtökre ismét élénkülő D-i áramlással, meleg levegő érkezése körvonalazódik. Visszatérhet a késő nyárias, alapvetően napos időjárás, de késő délután már megnövekedhet a felhőzet, és estefelé egyre többfelé, elszórtan alakulhatnak ki záporok, itt-ott zivatar is.