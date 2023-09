Somogy megyében szombaton is napos, döntően csapadékmentes idő, és gyenge légmozgás várható. Legfeljebb az északi, északkeleti határszélen fordulhat elő délután egy-egy gyenge záporeső. Tovább emelkedik a hőmérséklet, a déli, délkeleti országrészben, az Alföld jelentős részén újból 30 fok feletti maximumokra van kilátás. Éjszaka általában kevés lesz a felhő, említést érdemlő csapadék reggelig nem valószínű.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel 15,

szombat délután 27,

vasárnap reggel 17 fok körül alakul.

Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért szombaton fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnap egy hidegfront éri el az országot. Hatására megélénkül, délután helyenként meg is erősödik az É-ias szél, illetve befelhősödik az ég. A felhőzetből elszórtan, nagyobb eséllyel az ország keleti felén záporeső, illetve zivatar is előfordulhat, de összességében kiterjedt, jelentős csapadék nem várható. Kismértékben csökken a hőmérséklet.

- Hétfőn, kedden napos, illetve fátyolfelhős, kellemesen meleg idő valószínű, többnyire 30 fok alatti maximum hőmérsékletekkel. Hétfőn keleten még élénk ÉK-i szél fúj, majd keddre ott is legyengül a légmozgás.

- Szerdán 30 fok körüli, a déli országrészben a feletti maximum hőmérsékletű, derült, nyári idő a legvalószínűbb.