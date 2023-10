Reggel kifejezetten hideg, északon néhol gyengén fagyos idővel indul a nap, majd a délután is hűvös lesz. A maximum hőmérséklet kissé még az évszakos átlagnál is alacsonyabb tetőzik, többnyire 15 fok alatt marad.

Napközben a párásság megszűnik, majd szikrázó napsütéses időre van kilátás.

Éjszaka megnövekszik a fátyolfelhőzet.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel 3,

hétfő délután 14,

kedd reggel 3 fok körül alakul.

A hidegfronti hatás mellett a helyenként megélénkülő szél és helyi záporok, zivatargócok miatt tapasztalható légnyomás ingadozás sokaknak okozhat kellemetlenséget. Az olyan általános tünetek mellett, mint a tartós, migrénes fejfájás, ingerlékenység, alvászavar, koncentrációs problémák várhatóan erősödni fognak a krónikus betegségek tünetei is. Az arra érzékenyeknél vérnyomás ingadozás, szédülés jelentkezhet. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Kedden, a hajnali párásság megszűnését követően előreláthatólag változó vastagságú fátyolfelhőzet lesz felettünk, ami szűrt napsütést eredményez. Csapadék nem valószínű. Reggel hideg, délután hűvös idővel lehet számolni.

- Szerdára - már növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de - egyelőre délelőtt párás, fátyolfelhős, szűrt napsütéses időre van kilátás. Az északkeleti térségben látszik több esély napfényre. Délután délnyugat felől vastagodó felhőzet, majd délnyugatra és a Dunántúlra eső is érkezhet.

- Csütörtökön, pénteken és szombaton egy ciklon érheti el hazánk térségét, ami egyelőre bizonytalanul előrejelezhető légköri helyzetet okozhat: a ciklon előtt, D-i széllel meleg levegő áramlik térségünkbe, de kis távolságon belül a ciklon mögött már északról érkező hideg légtömeg is jelen lehet. Országon belül is nagy hőmérséklet különbség alakulhat ki az enyhébb déli és a hidegebb északi országrész között. Emellett többnyire felhős égbolt, szórványos záporok, átmeneti naposabb időszakok valószínűsíthetők. Néhol zivatarok is előfordulhatnak. forrás: eumet.hu