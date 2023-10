A hidegfront előtt még erős délnyugati szél fúj, míg a front útját erős, helyenként viharos északnyugatira forduló széllökések jelzik. A legerősebb széllökések a Duna-Tisza közén, illetve a Tisza vonalában ígérkeznek a délután folyamán, és elérhetik a 70-90 km/órát! Alapvetően felhős idő lesz jellemző, de helyenként és időnként felszakadozik a felhőzet és átmeneti napsütésben is lehet részünk. A felhőzetből elszórtan, változó intenzitással eső, záporeső is előfordul. A hidegfront érkezésekor, kezdetben a Dunántúlon, majd fokozatosan kelet felé haladva heves záporok, átmeneti felhőszakadások, helyenként zivatar kialakulására is kedvezővé válnak a légköri feltételek.

Este még többfelé előfordul záporeső, de csökkenni kezd a csapadékhajlam, és a felhőzet is egyre tartósabban felszakadozik. Éjszaka, nyugat felől kitisztul az égbolt. A délnyugati térség kivételével még élénk vagy mérsékelt szél fúj.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel 15,

kedd délután 21,

szerda reggel 7 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szerdán előreláthatólag nyugodt, napsütéses, fátyolfelhős, mérsékelten meleg, de így is az évszakos átlagnál több fokkal enyhébb idő következik. Estére élénkülhet ismét a D-i szél, illetve összefüggőbb, vastagabb felhőzet sodródhat az ország fölé nyugatról.

- Csütörtökre - már jelentősen növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de - tovább élénkülő, a Dunántúlon akár viharossá is erősödő D-i szél ígérkezik. A nappali órákban változóan napos-felhős időre van kilátás csapadék nélkül. Estétől erős felhősödés, majd éjszaka északnyugat felől érkező, szórványos esők körvonalazódnak.