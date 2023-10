Csapadéktól nem kell tartani, de hűvös idővel lehet számolni. Éjszaka kiderült az ég, emiatt hideg lesz a reggel, helyenként gyenge fagyokkal. Ködfoltok is kialakulhatnak.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel 4,

kedd délután 14,

szerda reggel 1 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szerdán reggel párás, majd derült, napsütéses időre van kilátás. Késő délutántól nyugat felől felhősödés kezdődik.

- Csütörtökön, pénteken és szombaton egy ciklon éri el hazánk térségét, ami egyelőre bizonytalanul előrejelezhető légköri helyzetet okozhat. A ciklon áramlási rendszerében péntektől, de különösen szombaton élénk D-i széllel meleg levegő áramlik térségünkbe, de kis távolságon belül a ciklon mögött már északról érkező hideg légtömeg is jelen lehet. Országon belül is nagy hőmérséklet különbség alakulhat ki az enyhébb déli és a hidegebb északi országrész között, különösen pénteken. Emellett többnyire felhős égbolt, szórványos záporok, átmeneti naposabb időszakok valószínűsíthetők. Néhol zivatarok is előfordulhatnak. (forrás: eumet.hu)