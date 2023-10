A felhőzetből elszórtan záporok is kialakulnak.

A déli, és keleti megyékben továbbra is élénk, másutt mérsékelt déli, délnyugati szél fúj, ami továbbra is enyhe levegőt sodor az ország térségébe. Az enyheség elsősorban a déli országrészre lesz jellemző.

Éjszaka megvastagszik a felhőzet, és egyre többfelé kell számítani jelentős mennyiségű esőre.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök reggel 12,

csütörtök délután 18,

péntek reggel 12 fok körül alakul.

A hidegfronti hatás mellett a helyenként megélénkülő szél és helyi záporok miatt tapasztalható légnyomás ingadozás sokaknak okozhat kellemetlenséget. Az olyan általános tünetek mellett, mint a tartós, migrénes fejfájás, ingerlékenység, alvászavar, koncentrációs problémák várhatóan erősödni fognak a krónikus betegségek tünetei is. Az arra érzékenyeknél vérnyomás ingadozás, szédülés jelentkezhet. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Pénteken újabb ciklon és annak kiadós csapadéka okoz barátságtalan időjárást. Borús, esős, szeles napra van kilátás eleinte melegfronti, majd erős hidegfronti hatással. A hidegfront érkezését viharos széllökések kísérhetik. A frontot követően már szárazabb levegő érkezik térségünkbe, emiatt délután nyugat felől megszűnik az eső, és csökken a felhőzet.

- Szombatra – már jelentős előrejelzési bizonytalansággal, de – mérséklődik a légmozgás. Változó, olykor szakadozott, majd vastagodó felhőzetből továbbra is számítani lehet kisebb esőre, de már csak szórványos eloszlásban.

- Vasárnap, hétfőn élénk, erős D-ies légmozgással továbbra is az évszakos átlagnál enyhébb levegő áramlik térségünkbe. Változó felhőzet, időszakos napsütés látszik egyelőre valószínűbbnek említést érdemlő csapadék nélkül. forrás: eumet.hu