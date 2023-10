Somogy vármegye térségében szerdán már határozottan kellemesebb idő következik. A hajnal ismét hideg lesz, különösen az északkeleti fagyzugokban, majd napközben több fokkal 20 fok fölé emelkedik a jellemző maximum hőmérséklet. Északkeleten lehet ennél hűvösebb. Kora reggel párásság, ködfoltok is előfordulhatnak, majd napközben napsütés és fátyolfelhők jellemzik az égképet. Általában gyenge, olykor kissé élénkebb déli irányú légmozgás szállítja az enyhébb levegőt az ország térségébe. Éjszaka nyugodt, gyengén felhős, csillagfényes idő következik. Marad a gyenge, délies légmozgás. Pár fokot mérséklődik az éjszakai lehűlés, de így is hűvös lesz a hajnal. Foltokban előfordulhat párásság, de nem lesz jellemző.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda reggel 11,

szerda délután 24,

csütörtök reggel 12 fok körül alakul.

Meleg fronthatásra számíthatunk, emiatt az érzékenyek körében fejfájás, migrén jelentkezhet, nehézkessé válthat a koncentrálás.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Csütörtökön, pénteken és szombaton is lehet hajnalban párásság, majd napközben változóan fátyolfelhős-napos, kellemes hőmérsékletű idő ígérkezik. A pénteki nap folyamán lehetnek átmenetileg erősebben felhős időszakok is, míg szombatra zavartalanabb napsütés látszik most valószínűbbnek. Időről-időre megélénkülő délies légmozgással sodródik enyhe, az évszakos átlagnál több fokkal melegebb légtömeg az ország térségébe.