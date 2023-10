Változó vastagságú, itt-ott átmenetileg felszakadozó majd ismét vastagodó felhőzet érkezik fölénk. Délelőtt az éjszakai gyenge csapadéksáv kelet felé vonul.

A délután folyamán már intenzívebb záporeső is kialakulhat, de továbbra is elsősorban a Duna vonalától keletre van rá esély. Nem mindenhol fog esni. Előreláthatólag elsősorban a keleti országrészben és a Dél-Dunántúlon hullik számottevőbb mennyiség.

Estétől, a nyugati és déli országrészben felerősödik az addig élénk D-i szél, ami az éjszaka folyamán is erős marad. Éjjel változó vastagságú, olykor felszakadozó felhőzet mellett, a Dunántúlon kevéssé valószínű zápor előfordulása, míg az ország középső és keleti 2/3-án elszórtan újabb záporesők kialakulásával kell számolni. Keleten az ég is megdörrenhet. Az északi megyékben hűvös, a déli megyékben szokatlanul enyhe lesz a hajnal.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda délután 15,

csütörtök reggel 9,

csütörtök délután 20,

péntek reggel 16 fok körül alakul.

Melegfront érkezik, mely fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot, ingerlékenységet okozhat. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

Vasárnapig térségünkben maradhat az országon belül is jelentősen eltérő időjárást és bizonytalanabbul előrejelezhető légköri helyzetet okozó ciklon:

- Pénteken előreláthatólag még megmarad a hőmérséklet különbség, de már csak az északi határmegyékben valószínű hűvösebb idő napközben. Délen és a középső országrészben szokatlanul enyhe időre lehet készülni mind a hajnali, mind a délutáni időszakban. Az északkeleti megyék kivételével országszerte erős lökésekkel kísért DDNY-i szél fúj. Változóan felhős-napos idő várható. Szórványos záporesőre kora reggel a keleti megyékben, majd éjjel a délnyugati és középső megyékben látszik főként esély. A légköri helyzet kedvező lesz zivatar előfordulásához is.

- Szombatra már jelentős előrejelzési bizonytalansággal, de várhatóan csökken az országon belüli hőmérsékleti eltérés, országszerte az évszakos átlagnál jóval enyhébb napra van kilátás. Marad az erős DDNY-i szél és a változóan felhős-napos égbolt szórványos kialakuló záporokkal. A déli és keleti országrészben zivatarok is előfordulhatnak.

- Vasárnapra már változhat a légköri helyzet. Az addig jellemző D-i légáramlás előreláthatólag ÉÉNY-ira fordul és legyengül. Délelőtt még változóan felhős-napos, északon felhősebb időben, főként északon előfordulhat egy-két záporeső. Délután már többnyire napsütésre van kilátás. Mérséklődni kezd a nappali felmelegedés, de a délkeleti térségben így is jóval az októberi átlag fölötti maximum értékek valószínűek.

- Hétfőn, kedden további hőmérséklet csökkenéssel és erősebb felhősödéssel lehet számolni. Hétfőn még lehetnek napos időszakok, illetve esőre is csak elvétve és kis mennyiségben van esély. Keddre kiadósabb esőt hozó csapadékmező érkezése körvonalazódik.

- Szerdára elvonulhat a csapadék. Változóan felhős-párás-szűrt napsütéses időre van egyelőre kilátás. (forrás: eumet.hu)