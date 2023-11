Somogy vármegye térségében pénteken újabb ciklon érkezik térségünkbe. A ciklon előoldalán érkező melegfronttal már országszerte erős, helyenként viharos lökésekkel is kísért déli szél fúj. Alapvetően felhős, borongós időben, nyugat felől terjeszkedve egy szórványos, de esetenként intenzív záporokat adó csapadékmező is érkezik fölénk. Ismét kedvezővé válnak a légköri feltételek zivatarok kialakulásához! A délután folyamán, a ciklon hidegfrontjának megérkezésével, nyugat felől várhatóan egyre nagyobb területen fokozatosan legyengül az északnyugatira átforduló szél, miközben elkezd felszakadozni, csökkenni a felhőzet, ritkulnak, elgyengülnek a záporok. A keleti országrészben valamikor a késő délutáni, kora esti időszakban várható a záporok megszűnése. Az északi széllel érezhetően hidegebb levegő áramlik be északnyugatra. Este, éjjel változó, szakadozott felhőzet lesz jellemző mérsékelt légmozgással. Hajnalban, délnyugaton van esély ismét záporesőre.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek reggel 13,

péntek délután 18,

szombat reggel 6 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szombaton, kelet felé elvonul a felhőzet, de délelőtt még alapvetően felhős időre van kilátás. Délután már érezhetően csökkenő felhőzet melletti változó napsütés válhat a jellemzőbbé. Számottevő csapadék nem hullik, de elvétve előfordulhat kisebb zápor. Napközben általában gyenge, mérsékelt délies szél fúj, mely estétől először nyugaton, majd másutt is megerősödik.