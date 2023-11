Országszerte borongós idő lesz, és egyre többfelé kezdődik csapadékhullás. A csapadék halmazállapota ismét változatos képet mutat: az ország zömén eső várható. A vegyes halmazállapotú területeken, ahol még fagyott lesz a talaj, helyenként ónos eső is előfordulhat. Élénk, délkeleten erős DK-i szél fúj. Éjjel marad a borús idő és további csapadék ígérkezik. Ekkor már országszerte eső a valószínűbb, az északkeleti megyékben is egyre biztosabban esőbe vált a csapadék.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök reggel 0,

csütörtök délután 4,

péntek reggel 3 fok körül alakul.

Meleg fronthatás várható, ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. Étvágytalanság is jelentkezhet. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Pénteken továbbra is igen nagy bizonytalanságot okoz egy újabb mediterrán ciklonnal érkező frontrendszer. Eleinte egy erőteljes melegfronttal érkezhet meleg levegő a déli országrészbe, ahol ennek hatására akár tavaszias hőmérsékletű enyhe idő alakulhat ki, míg az északi, északkeleti határszélen egész nap tarthatja magát a fagyponthoz közeli, de pozitív hőmérséklet. Már a nap folyamán érezteti hatását a ciklon hidegfrontja is hideg beáramlással. Emellett borongós, csapadékos idő a legvalószínűbb. A csapadék halmazállapota, a hideg beáramlás alakulásától függően a kezdeti esőből néhol (előreláthatólag elsősorban az északi megyékben) havas esőbe, havazásba is válthat, mielőtt kelet felé elhagyja az országot.

- Szombaton ismét ciklon érkezhet meleg-, majd hidegfronttal. Sok felhőre, átmeneti esőre, és elsősorban nyugaton átmeneti havazásra is számítani lehet. Keleten a D-i, északnyugaton az ÉNY-i szél fokozódhat viharossá, majd egyre inkább az ÉNY-i szél lehet nagy területen jellemző.

- Vasárnap és hétfőn előreláthatólag frontmentes, nyugodt légköri helyzet alakulhat ki. Vasárnap helyenként még felhősebb, hétfőn már naposabb idő valószínűbb, de néhol tartósabb ködfoltok is kialakulhatnak. (forrás: eumet.hu)