A reggeli órákban, az északkeleti határvidéken még gyengülő eső eshet, a nyugati megyékben sűrűbb köd, abból ködszitálás is előfordulhat, míg az ország középső sávjában változóan napos-párás idő a valószínűbb.

Délelőtt a párásság és köd lassan zsugorodik, feloszlik, illetve vékonyodó felhőzetté alakul. Az ország nagyobb részén változóan felhős-napos-ködfelhős idő lesz jellemző. Északkeleten is megszűnik az eső, de marad a szürke, felhős idő.

Délután északkeleten is vékonyodhat, itt-ott felszakadozhat a felhőtakaró, lehet bízni némi szűrt napfényben, de ott inkább a vékonyodó ködfelhőzet marad jellemzőbb. Az ország túlnyomó részén viszont változóan napos-felhős időre van kilátás.

Éjszaka, nyugat felől vastagodó felhőzet húzódhat az ország fölé, miközben a derült vagy gyengébben felhős tájakon párásság, ködfoltok képződnek. Gyenge marad a légmozgás. Hajnalban hideg időre kell készülni, elsősorban az északkeleti térség fagyzugaiban van esély gyenge fagyra.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

vasárnap reggel 3,

vasárnap délután 10,

hétfő reggel 5 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Jövő hétfőre napközben még frontmentes, zömében felhős idő látszik most valószínűnek. A felhőzetből elszórtan, nagyobb valószínűséggel az északi megyékben előfordulhat szitálás, szemerkélés. Estétől érkezhet egy melegfront a térségbe élénkülő déli széllel. Marad a felhős égbolt, de már országszerte előfordulhat időszakos eső, záporeső.

Keddtől hullámzó frontrendszer okozhat bizonytalanul előrejelezhető, változékony, időről-időre szeles és átvonuló esőkkel tarkított időjárást. Most ez látszik a legvalószínűbb forgatókönyvnek:

- Kedden borongós napra lehet készülni elszórtan, ismétlődően előforduló esőkkel, gyenge melegfronti hatással.

- Szerdán egy hidegfront és a vele érkező erős északnyugati szél felszaggathatja a felhőzetet. Szeles, változóan napos-felhős, szórványosan záporokkal tarkított időre van most kilátás.