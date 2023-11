Somogy megye térségében szombaton országszerte hidegfront alakítja időjárásunkat. Napközben az ország túlnyomó részén erős, olykor viharos lökésekkel kísért északnyugati szél fúj. Az ország északkeleti negyedén, illetve a délnyugati határvidéken marad várhatóan mérsékeltebb a légmozgás. Emellett a Tiszántúl térségében felhősebb, de ott is szakadozottan felhős, másutt változóan napos-felhős, hideg időre számíthatunk. A felhőzetből szórványosan, kevés helyet érintően és kis mennyiségben, de országszerte előfordulhat zápor, havas eső zápor, illetve hózápor. Este és éjjel is marad a szeles idő, de rövid időszakokra mérséklődhet a szél ereje. Gyorsan változik az égkép: a keleti országrész fölötti felhőzet várhatóan elvonul, de nyugat felől újabb felhősáv érezhet melyből itt-ott hószállingózás, havas eső is előfordul. Többnyire fagyos lesz a hajnal.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel 2,

szombat délután 4,

vasárnap reggel 0 fok körül alakul.

Hidegfront jellegű hatásokat tapasztalhatnak az arra érzékenyek. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnap folytatódni látszik a hideg levegő beáramlása. Továbbra is sokfelé fúj erős, gyakran viharos lökésekkel is kísért ÉNY-i szél. Változóan napos-felhős időben a felhőátvonulásokból szórványosan hó- és havas eső záporok alakulhatnak ki. Számottevő mennyiségű csapadékra most nem látszik esély.