Somogy vármegye térségében csütörtökön többségében gyenge vagy mérsékelt, az északi, északkeleti országrészben ismét élénkülő, de közben nyugati irányúra forduló szél várható.

Reggel és délelőtt még sokfelé lehet párásság, illetve vékonyodó rétegfelhőzet okozta szürkébb idő. Eső nem érkezik.

A déli, majd délutáni órákra már többségében elvékonyodik a rétegfelhőzet, eloszlik a párásság, változóan napos-felhős idő alakul ki.

Éjszaka az ország északkeleti felén élénk, olykor erős lökésekkel is kísért nyugati szél fúj, míg a délnyugati országfélben gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban, az északnyugati térséget hidegfront éri el, ott is erősödő, fokozatosan északnyugatira forduló széllel.

Eleinte derült, csillagfényes égbolt várható, a szélcsendes tájakon párásság képződhet. Hajnalban vastagodó felhőzet sodródik az ország fölé, majd kezdetben az északi megyékben, reggel már délebbre is elered szórványosan, időszakosan az eső.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök reggel 0,

csütörtök délután 7,

péntek reggel 2 fok körül alakul.

Ugyan front nem lesz felettünk, de a magasban zajló melegedés kiválthat melegfront jellegű tüneteket az arra különösen érzékenyeknél. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenység is felléphet.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Pénteken kettős fronthatás alakítja az időjárást, keleten meleg-, nyugaton hidegfronti hangsúllyal. Zömében erősen, olykor szakadozottabban felhős időben, egyre többfelé megerősödő széllel, elszórtan, de szerte az országban előforduló kisebb esőkkel, az északi hegyekben havas eső, hószállingózás esélyével lehet számolni.