Reggel, délelőtt, a Dunántúlon és Szabolcsban, illetve a Duna-Tisza közének délnyugati harmadán még erős ÉÉNY-i szél fúj, másutt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A déli órákra országszerte mérséklődik a szél.

A Dunántúl felett már reggel derült égbolt lesz jellemző, majd a nap folyamán nyugat felől egyre nagyobb terület felett csökken le a felhőzet, süt ki a nap. A Tiszántúli térség felett a nap túlnyomó részében még felhős maradhat az ég.

A Duna vonalától keletre elszórtan, kevés helyen fordulhat elő hószállingózás, átmeneti szitáló havas eső. Jelentős csapadék már sehol sem valószínű.

Hideg napra készülhetünk, országszerte jellemzően +5 fok alatt marad a hőmérséklet, illetve az északkeleti országrészben néhol fagypont alatt maradhat a maximum érték.

Éjszaka eleinte gyengén felhős, csillagfényes időben gyorsan zuhan a hőmérséklet, majd éjfélt követően felhősödés várható. Élénkülni kezd a DK-ire forduló szél. Reggelre zömében beborul az ég. Fagyos lesz a hajnal, északkeleten valószínű a legalacsonyabb hőmérséklet.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

kedd délután 6,

szerda reggel -1,

szerda délután 4,

csütörtök reggel 0 fok körül alakul.

Hideg jellegű fronthatás várható, így fejfájás, erősödő migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomás csökkenése jelentkezhet az erre érzékenyeknél. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Csütörtökön - jelentős előrejelzési bizonytalansággal, de - ismét D-ire fordulhat az áramlás. A fagyos hajnalt követően borongósra fordul, és egyre többfelé csapadék is elered. A halmazállapot ismét kérdéses, illetve változatos képet mutat: az ország zömén eső várható, míg az északkeleti megyékben havazás, illetve havas eső látszik esélyesebbnek. Éjjel további csapadék ígérkezik. Általában eső hullik, az északkeleti megyékben is egyre biztosabban esőbe vált a csapadék forma. Az északkeleti határmegyékben, a halmazállapotváltás átmeneti ónos eső veszélyét is magában hordozza!

- Péntekre továbbra is igen nagy bizonytalanságot okoz egy újabb mediterrán ciklonnal érkező frontrendszer. Eleinte egy erőteljes melegfronttal érkezhet meleg levegő a déli országrészbe, ahol ennek hatására akár tavaszias hőmérsékletű enyhe idő alakulhat ki, míg az északi, északkeleti határszélen még egész nap tarthatja magát az 5 fok körüli hőmérséklet. De már a nap folyamán érkezik a ciklon hidegfrontja is erős ÉNY-i széllel és hideg beáramlással. Emellett borongós, csapadékos időre látszik most nagyobb esély. A csapadék halmazállapota, a hideg beáramlás alakulásától függően a kezdeti esőből néhol (előreláthatólag elsősorban az északi megyékben) havas esőbe, havazásba is válthat, mielőtt kelet felé elhagyja az ország térségét.

- Szombatra változóan felhős-napos, ismét hidegebb idő körvonalazódik a távozó hidegfront nyomán.

- Vasárnap és hétfőn előreláthatólag frontmentes, nyugodt légköri helyzet alakul ki. A szélcsendes, hidegre forduló időben nő a ködhajlam, ezért változóan felhős-ködfelhős-szűrt napsütéses idő a valószínűbb. (forrás: eumet.hu)