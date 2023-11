Somogy vármegyében csütörtökön tovább élénkülő, a Dunántúl északi részén viharossá is erősödő délii szél ígérkezik. A nappali órákban változóan felhős-napos időre van kilátás, említést érdemlő csapadék nélkül. Estétől erős felhősödés, majd éjszaka északnyugat felől érkező, szórványosan kisebb esők, hajnalban nyugaton jelentősebb esők is előfordulhatnak. A szél délkeleten is viharossá fokozódik.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök reggel 10,

csütörtök délután 17,

péntek reggel 13 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Pénteken újabb ciklon érkezik térségünkbe. A ciklon előoldalán érkező melegfronttal már országszerte erős, helyenként viharos D-i szélre, alapvetően felhős időre, és nyugat felől érkező, szórványos, ismétlődő záporokra van kilátás. Néhol zivatar is kialakulhat. A ciklon hidegfrontjának megérkezésével várhatóan legyengül az északnyugatira átforduló szél, és délutántól nyugat felől elkezd felszakadozni, csökkenni a felhőzet.

- Szombaton kelet felé elvonul a felhőzet, de délelőtt még erősebben felhős időre lehet készülni, majd délután már inkább a napsütés lehet a jellemző. Számottevő csapadék nem hullik. Napközben általában gyenge, mérsékelt délies szél fúj, mely késő délutántól először nyugaton, majd másutt is újból megerősödik.