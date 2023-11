Továbbra is sokfelé fúj erős, gyakran viharos lökésekkel is kísért ÉNY-i szél.

Változóan napos-felhős időben az időszakos felhőátvonulásokból szórványosan, bárhol az országban kialakulhatnak hó- és havas eső záporok. Számottevő mennyiségű csapadékra azonban nem látszik esély.

Éjszakára kiderül az ég, de hajnalban nyugat felől felhősödés kezdődik. A szél mérséklődik.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

vasárnap reggel -1,

vasárnap délután 4,

hétfő reggel -3 fok körül alakul.

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Hétfőn DNY-ira forduló és legyengülő légmozgás mellett, délnyugat felől megvastagszik a felhőzet. Keleten lehetnek napközben tartósabban napos időszakok, ott kevesebb lesz a felhő. Délután, este elszórtan kialakuló kisebb esőre, helyenként havas esőre van kilátás. Éjszaka már sokfelé kell számítani csapadékra, az északi országrészben havazásra. Ott reggelig helyenként 5 cm-t is meghaladó hótakaró alakulhat ki.

- Kedden - már jelentős előrejelzési bizonytalansággal, északon folytatódhat a havazás, mely egyre inkább délebbre terjed. A várható hótakaró estig itt-ott akár a 15-20 cm-t is elérheti. Délen többnyire eső várható, a Tiszántúlon és nyugaton vegyes halmazállapotú csapadék. Élénk, helyenként erős É-i, ÉK-i szél fúj, mely a hó állapotától függően hófúvást is okozhat. Északon egész nap fagypont alatt maradhat a hőmérséklet, míg másutt fagypont feletti értékek valószínűek. Az előrejelzés bizonytalansága ezen a napon kifejezetten NAGY!

- Szerdán nyugat felől várhatóan csökken a felhőzet, keleten még borongós maradhat az ég. Jelentősebb csapadék már nem, de kisebb, vegyes halmazállapotú csapadék még előfordulhat. A Dunántúlon és északkeleten erős É-i, ÉNY-i szél fúj, a Duna-Tisza közén mérsékelt marad a légmozgás. Kifejezetten hideg lesz. Éjszakára a szél mérséklődik. Hajnalban a vastag hóval borított, derült, szélcsendes északkeleti tájakon nagy területen hűlhet -10 fok alá a hőmérséklet.

- Csütörtökön ismét délire fordulhat az áramlás. Fagyos, derültebb hajnalt követően erős felhősödés látszik most valószínűnek, majd délnyugatra enyhébb légtömeg érkezésének esélye körvonalazódik. Éjszaka már újabb, vegyes halmazállapotú, jelentős mennyiségű csapadék előfordulásának nő az esélye, melynek halmazállapota északon, északkeleten hó, másutt inkább eső lehet, azonban a bizonytalanság ismét NAGY!