Hétfőn változóan felhős-napos idő várható, szórványosan záporesővel, főként az ország délnyugati felén zivatarral.

Északon, északkeleten élénk, erős DNY-i, másutt gyenge, mérsékelt D-ies szél fúj.

Éjszaka eleinte kevés, majd több lesz a felhő. Az éjszaka második felében ismét számítani lehet szórványosan kisebb esőre.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel 8,

hétfő délután 14,

kedd reggel 7 fok körül alakul.

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus). A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Kedden gyakran lehet erősen felhős az ég, de napos időszakokra is számíthatunk. Napközben csak kevés helyen, estétől már többfelé számíthatunk esőre, záporra. A légmozgás általában mérsékelt lesz. Néhol tartósabb ködfoltok is lehetnek.

- Szerdán előreláthatólag gyenge hidegfront vonul át felettünk, mellyel hűvösebb levegő érkezik térségünkbe. A front mögött csökken a felhőzet, keleten is megszűnnek a záporok. Főként a Dunántúlon és a középső országrészben megélénkül, helyenként megerősödik az ÉNY-i szél. A hőmérséklet egyre inkább közelít az évszakos átlaghoz, de 2-3 fokkal még a fölé ígérkezik.

- Csütörtökön napsütéses idő a legvalószínűbb, csapadék nélkül. Megélénkül, északnyugaton meg is erősödik a DK-i szél.

- Pénteken és szombaton újabb ciklon és annak frontjai okozhatnak főként szombaton kiadós esőt, viharos szelet, és már jelentősebben lehűlhet a levegő. forrás: eumet.hu