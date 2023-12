Már hajnaltól erős, időnként viharos szél fúj, az ország nyugati felén ÉNY-i, míg keleten inkább NY-i irányból. A legerősebb széllökések a déli, kora délutáni órákban valószínűek és 60-80 km/óra köré várhatóak. Felhőátvonulások melletti változó napsütés lesz a jellemző. A felhőzetből szórványosan záporok is kialakulnak, sőt az északi hegyekben havas eső, hózáporok is lehetnek. Jelentős mennyiségű csapadék nem valószínű. Este, éjjel mérséklődik kissé, de erős marad a NYÉNY-i szél. Megvastagszik a felhőzet és tartósabb, kiadósabb csapadék érkezik nyugat felől. A csapadék halmazállapota eleinte egyértelműbben esőnek várható, majd az éjszaka folyamán eleinte az északi megyékben, majd hajnalban már a középső és déli országrészben is halmazállapotot válthat. Többségében havas eső, eső, de a hajnali órákban átmeneti havazás is előfordulhat!

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök délután 7,

péntek reggel 4,

péntek délután 8,

szombat reggel 2 fok körül alakul.

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szombaton egy peremciklon okozhat igencsak szeles és változatos, egyben nehezen előrejelezhető időjárást. Amiben kicsi a bizonytalanság: alapvetően felhős idő lesz, napfény inkább csak reggel, délelőtt lehet itt-ott. Ami bizonytalanabb: időszakosan, szórványosan csapadék is hullik, többnyire eső formájában, de az ország északkeleti felén vegyes halmazállapotú csapadékra (havas eső, átmeneti havazás) is számítani lehet. A délnyugati megyékben valószínű a legkevésbé csapadék előfordulása.

A már délelőtt is erős lökésekkel kísért szél, délután, este, az ország ÉNY-DK irányú, középső sávjában viharossá erősödhet. 100 km/órás széllökésekkel is számolni kell abban a térségben!

- Szenteste napján az ÉNY-DK irányú, középső sávban még élénk, gyakran erős ÉNY-i szél fúj, másutt mérsékeltebb légmozgás várható. Marad a felhős égbolt időszakosan, szórványosan mérsékelt esőkkel, záporokkal. Az északkeleti határszélen vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat. Az ország zömén szokatlanul enyhe napra van kilátás, míg az északkeleti határmegyékben még tartja magát a hidegebb levegő.

- Karácsony első napján is folytatódik a szeles, az ilyenkor szokásosnál jóval enyhébb idő. A szél előreláthatólag NYDNY-i irányúra fordul és elsősorban a Tiszántúl térségében lehet erős. A felhőzet nyugat felől felszakadozhat és több órás napsütésnek is megvan az esélye. Északkeleten lehet még kisebb eső, illetve tartósabb felhőzet.

- Karácsony második napján ismét ÉNY-ira forduló szélre van kilátás. Erős széllökések az északi, északnyugati térségben várhatóak. Változó, szakadozott felhőzet melletti napsütés látszik most valószínűbbnek.

- Szerdára egyelőre változóan napos, gyengén felhős, szélcsendesebb nap körvonalazódik. Árnyalatnyit csökkenő, de továbbra is az évszakos átlagnál magasabb hőmérséklettel. (forrás: eumet.hu)