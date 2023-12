Alapvetően felhős idő lesz, napfény inkább csak reggel, délelőtt lehet az északkeleti megyékben, illetve a délnyugati határvidéken. A hajnali viharos szél délelőtt kissé veszíthet erejéből, de erős marad, majd este, az ország ÉNY-DK irányú, középső sávjában újból viharossá erősödhet. Másutt ekkor már mérsékeltebb légmozgás a valószínűbb.

Ami bizonytalanabb: időszakosan, szórványosan csapadék is hullik, melynek halmazállapota többször is változhat a nap folyamán. Most az látszik valószínűbbnek, hogy délelőtt elsősorban az ország nyugati felén hullik csapadék, mely vizes hó, havas eső, délen inkább eső formájában érhet földet, így veszélyes közlekedési helyzetet is előidézhet! A délnyugati megyékben valószínű a legkevésbé csapadék előfordulása.

Délután kelet felé mozog a vegyes halmazállapotú csapadék. A Dunántúlon gyengül, a középső, majd a keleti térségben erősödik az intenzitása. A havazás, havas eső mellett, a csapadékmező nyugat, délnyugati szélén egyre inkább esőbe válthat a halmazállapot.

Este előreláthatólag az ország északkeleti felén hullik vegyes halmazállapotú, változó intenzitású csapadék. Havazásra az északi hegyekben és keleten van inkább esély. Az ország ÉNY-DK irányú, középső sávjában újból viharossá erősödhet az ÉNY-i szél. 100 km/órás széllökésekkel is számolni kell!

Éjszaka erősen felhős időben elszórtan lehet gyengülő eső, északon és keleten havas eső. Az eddig szeles területen erős marad a szél, másutt mérsékeltebb lesz a légmozgás.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek délután 7,

szombat reggel 3,

szombat délután 6,

vasárnap reggel 6 fok körül alakul.

A térségünkben húzódó légtömeghatár miatt váltakozó, meleg és hidegfronthatásra egyaránt lehet számítani. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szenteste napján, vasárnap az ÉNY-DK irányú, középső sávban továbbra is élénk, gyakran erős ÉNY-i szél fúj, másutt mérsékeltebb légmozgás várható. Marad a felhős égbolt időszakosan, szórványosan mérsékelt esőkkel, záporokkal. Az északkeleti határszélen vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat. Az ország zömén szokatlanul enyhe napra van kilátás, míg az északkeleti határmegyékben még tartja magát a hidegebb levegő.

- Karácsony első napján is folytatódik a szeles, az ilyenkor szokásosnál jóval enyhébb idő. A szél előreláthatólag NYDNY-i irányúra fordul és elsősorban a Tiszántúl térségében lehet erős. A felhőzet nyugat felől felszakadozhat és több órás napsütésnek is megvan az esélye. Északkeleten lehet még kisebb eső, illetve tartósabb felhőzet.

- Karácsony második napján napközben szélcsendesebb időre van kilátás. Élénkebb széllökések az északi, északkeleti határszélen várhatóak. Napsütés látszik most valószínűbbnek mérsékelt felhősödésekkel.

- Szerdára egyelőre változóan napos-felhős, országszerte szélcsendesebb nap körvonalazódik, továbbra is az évszakos átlagnál magasabb hőmérséklettel.

- Csütörtökön feltámadó D-i szél, változóan napos-felhős idő most a legvalószínűbb. Elvétve lehet zápor is. (forrás: eumet.hu)