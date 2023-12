Vármegyei időjárás 53 perce

Folytatódik az enyhe karácsonyi idő

Somogy vármegye térségében karácsony első napján is folytatódik az ilyenkor szokásosnál jóval enyhébb idő. A déli határvidéken a +15 fokot is megközelítheti itt-ott a maximum hőmérséklet, és északkeleten is megenyhül.

Sonline.hu Sonline.hu

Fotó: Czinege Melinda

A nyugati irányú szél elsősorban a Tiszántúl térségében, illetve az északi határvidéken lehet élénk, olykor erős, másutt mérsékelt marad.

A vastag, zárt felhőzet, a nap folyamán, délnyugat felől vékonyodhat, felszakadozhat. A délnyugati, déli országrészben pár órás napsütésben is lehet bízni. Északon, északkeleten ezzel szemben még marad a zártabb felhőzet, szürke idő. Jelentős eső abban a térségben sem várható, de elvétve kialakulhat kisebb eső, szemerkélés.

Éjszaka a magas szintű, frontfelhőzet országszerte csökken, elvékonyodik, de eközben párásság, foltokban köd képződhet. Hajnalban gyengén, szakadozottan felhős és párásabb területek váltakoznak. A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel 8,

hétfő délután 12,

kedd reggel 6 fok körül alakul. Kettős fronthatás: fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás tapasztalható. A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Karácsony második napján is enyhe időre készülhetünk. Az ország északkeleti felén élénk NY-i szél fúj, míg délen és nyugaton gyenge légmozgás valószínűbb. Reggel, délelőtt lehet párásság, foltokban köd, illetve ködfelhőzet, de napos területek is előfordulnak. Délután változóan felhős-napos égkép a legvalószínűbb csapadék nélkül. - Szerdán már országszerte mérsékeltebb, de továbbra is D-i légmozgás lehet a meghatározó. Pár fokot csökkenhet ugyan a hőmérséklet, de marad az évszakos átlagnál enyhébb idő. Egyelőre változóan napos-felhős, csapadékmentes idő ígérkezik. - Csütörtökön élénkebb D-i szél, változóan napos-fátyolfelhős idő most a legvalószínűbb. Ismét 10 fok fölé emelkedhet a maximum hőmérséklet.

