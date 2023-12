Somogy vármegye térségében csütörtökön hidegfront érkezik: felélénkül, a Dunántúlon néhol megerősödik az északnyugatira forduló szél. Hatására fokozatosan megszűnik, kelet felé mozog az eső, délután már inkább csak a keleti megyékben eshet, de ott is egyre tartósabb szünetekkel. Délután, foltokban kissé vékonyodhat, itt-ott szakadozhat a felhőtakaró, de alapvetően felhős marad az ég. Elvétve ekkor is lehet szemerkélés. A front ellenére még országszerte marad az évszakos átlagnál jóval enyhébb idő, de tartja magát a hőmérsékleti különbség az északi és déli országrész között (délen lesz enyhébb a délután). Éjszaka a Dunántúl mellett a Tiszántúlon is felerősödik az É-i szél, a középső országrészben mérsékelt marad a légmozgás. Tovább csökken, vékonyodik, szakadozik a felhőzet, de a felhős területeken, elvétve még előfordulhat szitálás.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök reggel 6,

csütörtök délután 9,

péntek reggel 4 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Pénteken, a Dunántúlon és a Tiszántúlon szeles, napos, a Duna-Tisza közén és a Duna vonalában szélcsendesebb, változóan felhős-napos idő valószínű. A felhős tájakon elvétve nem kizárt rövid szemerkélés, de nem lesz jellemző a csapadék. Kissé csökken a hőmérséklet.