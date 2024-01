Az északi határszélen lehet gyengébb a légmozgás. Délután már többségében mérséklődik, legyengül, délkeleten fújhat még ekkor is élénkebb szél.

Az erős széllel további enyhe légtömeg árasztja el az országot dél felől, így a déli országrészben szokatlanul enyhe nap várható, míg az ország északi felén csak mérsékeltebben emelkedik a hőmérséklet.

Alapvetően erősen felhős égboltra és sokfelé, akár ismétlődően is előforduló esőkre, záporokra van kilátás. A déli országrész felett olykor felszakadozhat a felhőzet. A csapadék zöme délelőttre ígérkezik, míg délután várhatóan a keleti, délkeleti megyék felé helyeződik át, illetve kelet felé távozik a csapadékmező

Estétől hidegfront éri el északnyugat felől az országot. Ismét erősödik az ÉNY-ira forduló szél. A Dunántúlon viharos széllökések is várhatóak. Borult égbolt mellett újabb szórványos esők érkezése valószínű, melyet a hideg beáramlásával havas eső és hóesés válthat a hajnali órákban. (A szél miatt a hófúvás veszélye is felmerül.)

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda délután 6,

csütörtök reggel 5,

csütörtök délután 13,

péntek reggel 0 fok körül alakul.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. A reggeli fagyos idő és a helyenként megélénkülő szél miatt az arra érzékenyeknél fejfájás, a mozgásszervi betegségekben szenvedőknél ízületi fájdalom jelentkezhet. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Pénteken átvonuló hidegfront alakítja az időjárást. Általában erősen felhős, vagy borult lesz az ég, eleinte erős, majd mérséklődő ÉÉNY-i széllel. A Duna-Tisza közén lehet gyengébb a légmozgás. Délelőtt délkelet felé vonul és elgyengül az előreláthatólag még hajnalban havazásba váltó csapadék. A déli és keleti megyékben megmaradó, de olvadó hóréteg kialakulására is van esély. A csütörtökihez képest (különösen a déli országrészben) visszaesik a hőmérséklet.

- Szombaton front mögötti tiszta idő valószínű, gyenge légmozgással. Reggel, délen még lehet felhőzet, de várhatóan ott is kitisztul az ég. Nyugaton és keleten élénkebb, a középső országrészben gyenge É-i légmozgás valószínű. Éjszaka ismét erősebb fagyra van kilátás.

- Vasárnap is még a nap nagy részén napsütéses idő látszik valószínűbbnek délutántól fátyolfelhősödéssel. A hajnali erősebb fagyról fagypont köré enyhül a levegő. forrás: eumet.hu