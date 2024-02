Somogy megye térségében vasárnap napközben már csak a déli részben fúj erősebb déli szél. Délkeleten azonban viharos (60-80 km/ó) lökések is előfordulhatnak délelőtt. Emellett többnyire erősen felhős égbolt lesz jellemző, de itt-ott rövid időszakokra felszakadhat a felhőzet, előbújhat a nap. Északnyugat felől kiterjedtebb esőmező terjeszkedik. Délutánig elsősorban a Dunántúl északi és középső területein, valamin az északi határmegyékben valószínű eső, záporeső. Délután várhatóan hidegfront éri el az északnyugati országrészt. Ott északnyugatira forduló, ismét erősödő szélre van kilátás. Késő délutántól, a Dél-Dunántúlon és a középső országrészben is nő a záporok esélye, sőt akár az ég is megdörrenhet. Este, éjjel nyugaton borult, keleten változóan felhős égbolt ígérkezik. Nyugaton többfelé várható időszakos eső, míg a középső és keleti térségben inkább csak szórványosan fordulnak elő záporok. A déli szél mindenhol elgyengül, leáll, míg a kezdetben, nyugaton még élénk, erős északnyugati szél hajnalra veszít erejéből.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat délután 17,

vasárnap reggel 10,

vasárnap délután 15,

hétfő reggel 7 fok körül alakul.



Orvosmeteorológia

Egy érkező mediterrán ciklon miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás.

A legvalószínűbb folytatás:

- Hétfőn hidegfront alakítja az időjárást. A nyugati és középső országrészben élénk, olykor erős északnyugati szél várható, másutt mérsékelt marad a légmozgás. Alapvetően erősen felhős égbolt ígérkezik, de a Dunától keletre időről-időre felszakadhat a felhőzet. Kisebb eső, zápor elvétve előfordulhat.

- Kedden már zömében napsütéses időre van kilátás mérsékelten felhős időszakokkal. Az északi szél délelőtt még élénk, erős lehet a nyugati és keleti országrészben, majd délután ott is gyengülni látszik. Éjjel derült, szélcsendes, hideg idő ígérkezik. Csökken, de így is a sokévi átlag felett marad a hőmérséklet.

- Szerdán már növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de szélcsendes, derült vagy gyengén felhős, fátyolfelhős, az évszakos átlagnál 5-6 fokkal enyhébb idő következik.

- Csütörtökre egyelőre mérsékelten felhős, változóan napos idő körvonalazódik gyenge, déliesre forduló légmozgással, átlagosnál pár fokkal enyhébb délutánnal.

- Pénteken, szombaton előreláthatólag felhősödés és kisebb eső érkezhet.

forrás: met.hu