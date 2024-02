Reggel még az ország túlnyomó részén kisüt a nap, az északnyugati határmegyék felett lehet már ekkor is felhős az ég, illetve ott szemerkélés is előfordulhat helyenként.

Napközben északnyugat felől egyre nagyobb terület felett vastagszik meg a felhőzet. A Dunántúlon már délelőtt felhősebbre fordul, a középső országrész felett a déli, kora délutáni órától várható felhősebb égbolt, míg a Tiszántúlon, különösen délkeleten egészen délutánig napos, majd egyre inkább szűrt napsütéses, vékonyan felhős ég a valószínűbb.

A vastagodó felhőzetből itt-ott, elsősorban nyugaton és északon szemerkélés is előfordul. Gyenge, változó irányú lesz a légmozgás.

Késő délutántól, estétől, északnyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, miközben délkeleten is felhősebbre fordul. A Dunántúlon és a középső országrészben kissé felélénkül az ÉNY-i szél.

Éjjel tovább csökken a felhőzet, hajnalra már többségében gyengén felhős, derült égbolt várható. A Tiszántúl felett lehet még mérsékelt, szakadozott felhőtakaró. Említést érdemlő csapadék nem hullik.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek délután 14,

szombat reggel 3,

szombat délután 13,

vasárnap reggel 5 fok körül alakul.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. A reggeli fagyos idő és a helyenként megélénkülő szél miatt az arra érzékenyeknél fejfájás, a mozgásszervi betegségekben szenvedőknél ízületi fájdalom jelentkezhet. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnap kora délutánig országszerte napsütéses, helyenként gyengén vagy mérsékelten felhős idő ígérkezik. A délután második felében, északnyugat felől megnövekedhet a felhőzet. A Tiszántúl térségében, napnyugtáig napos idő a valószínűbb. Délelőtt néhol még kissé élénk lehet az É-ias szél, majd legyengül a légmozgás. Csapadék nem valószínű.

- Hétfőn előreláthatólag ismét egy gyenge meleg-, majd egy gyenge hidegfront érheti el hazánk térségét. Már reggelre megnövekszik a felhőzet, melyből helyenként kisebb eső is előfordul. Délután, északnyugaton élénkülni kezd az ÉNY-i szél, melynek hatására, késő délutántól, északnyugat felől várhatóan szakadozni kezd a felhőzet.

- Kedden hidegfront okozhat élénk ÉNY-i szelet. Emellett délelőtt gyengén felhős, naposabb idő ígérkezik, majd a déli óráktól erős felhősödés mellett szórványos záporok kialakulásának is megnő az esélye.

- Szerdára – már jelentős előrejelzési bizonytalansággal, de – mérséklődő szél mellett délelőtt felhősebb égkép látszik valószínűbbnek, majd délután szakadozhat a felhőzet és egyre többfelé előtűnhet a nap is.

- Csütörtökön és pénteken élénk, olykor erős DNY-i szél hozhat további enyhülést, illetve zömében felhős időben időszakos, szórványos esőket. forrás: eumet.hu