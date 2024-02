Somogy megye térségében pénteken kezdetben egy hideg-, majd egy azt követő melegfront alakítja időjárásunkat. Délelőtt változó vastagságú, itt-ott átmeneti időszakokra felszakadozó felhőzet lesz jellemző. Elvétve előfordulhat kisebb szemerkélés. Eleinte az ország nyugati felén élénk, erős északnyugati szél fúj, ami napközben veszít erejéből. Délután, a Dunántúl térésgében erősen felhős, borongós idő a valószínűbb elvétve szitálással. Mérsékelt, gyenge légmozgás várható estig. Estétől ismét erősödni kezd a szél, ezúttal délnyugati irányból. Zömében zárt felhőzet valószínű, melyből vegyes szitálás is előfordulhat.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök délután 8,

péntek reggel 3,

péntek délután 7,

szombat reggel 4 fok körül alakul.

Jönnek a frontok Pénteken előbb a hideg-, majd este már a melegfrontra érzékenyek szervezetét terhelheti meg az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához.

A legvalószínűbb folytatás



- Szombaton újabb hidegfront okoz erős északnyugati szelet az ország középső területén, míg délnyugaton és északkeleten mérsékelt marad a légmozgás. Változóan, olykor szakadozottan felhős ég, elvétve egy-egy futó zápor jellemezheti majd az időjárást. Tovább enyhül az idő.

- Vasárnap is sok felhő ígérkezik, a Dunántúl déli térségében van esélye némi napsütésnek is. A felhőzetből itt-ott kisebb szemerkélés előfordulhat. Napközben előreláthatólag az ország északkeleti felén fúj erős északnyugati-nyugati szél, délnyugaton maradhat mérsékelt a légmozgás. Éjszaka viszont országszerte tovább erősödő szél ígérkezik. Már viharos lökések is előfordulhatnak. Enyhe nappal számolhatunk.

- Hétfőn kifejezetten szeles, de enyhe, a szokásosnál 7-10 fokkal melegebb időjárásra van kilátás. A hőmérsékleti maximum mindenütt 10 fok fölött valószínű, helyenként a 15 fokot is elérheti, meghaladhatja. A reggeli, kora délelőtti időszakban viharos (70-90 km/órás) széllökések is lehetnek, majd napközben kissé veszít erejéből a szél. Emellett általában erősen felhős időre számíthatunk, elszórtan kisebb esőkkel, záporokkal, itt-ott átmenetileg felszakadozó felhőzettel.

- Keddre már jelentős előrejelzési bizonytalansággal, de élénk, erős nyugati szél mellett napos, gyengén felhős idő kialakulása körvonalazódik további pár fokos enyhüléssel.