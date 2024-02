Általában erősen felhős, borongós időre számíthatunk, és helyenként, főként északon kisebb eső is előfordulhat. A középső és délkeleti térségben reggel még kisüthet a nap, vékony fátyolfelhőzet szűri a napsugarakat, majd ott is megvastagszik a felhőzet. A nap nagy részén mérsékelt szél fúj, majd délutántól északnyugaton, később másutt is ÉNY-ira fordul, és megélénkül. Este, északnyugat felől szakadozni kezd a felhőzet. Hajnalban, főként északnyugaton egy-egy gyenge zápor előfordulhat.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel 3,

hétfő délután 12,

kedd reggel 4 fok körül alakul.

Kettős fronthatásra számíthatunk, így mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás, illetve megnövekedhet a reakció idő. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Kedden hidegfront okoz többfelé élénk, erős ÉNY-i szelet. Emellett délelőtt gyengén felhős, naposabb idő ígérkezik, majd a déli óráktól erős felhősödés mellett megnő az esélye szórványos záporok kialakulásának.

- Szerdára már növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de mérséklődő NY, DNY-ira forduló szél mellett, a nap nagy részében erősen felhős ég látszik valószínűbbnek, de időnként kisüthet a nap. Szórványosan kisebb eső is előfordulhat.

- Csütörtökön, pénteken és szombaton élénk, olykor erős DNY-i szél hozhat újból enyhülést. Változóan, nagyobbrészt erősebben felhős idő a legvalószínűbb, elvétve jelentéktelen esővel. (forrás: eumet.hu)