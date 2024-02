Somogy vármegye térségében csütörtökön napközben élénkülő, majd délután, este egyre többfelé felerősödő dél-délnyugati széllel melegfront és további enyhülés érkezik. Általában felhős égbolt ígérkezik változó vastagságú felhőzettel. A délelőtti órákban lehet még a felhőzeten áttetsző, szűrt napsütés, míg délután már inkább szürke, borult idő a valószínűbb. Jelentős csapadék napközben nem valószínű. Este, majd éjszaka várható szórványos eső az északi országrészben egy hazánktól északra elhaladó csapadékmezőből.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök reggel 3,

csütörtök délután 14,

péntek reggel 9 fok körül alakul.

Fronthatással nem kell számolni, de a légkör magasabb szintjein zajló melegedés miatt akár gyenge melegfronti hatásokat is tapasztalhatunk, mint fejfájást, teljesítőképesség-csökkenést, vérnyomásváltozást.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Pénteken is élénk, olykor erős déli szél fúj. Pár fokot tovább enyhülhet a már így is jóval az évszakos átlagnál enyhébb idő. Túlnyomórészt felhős idő a legvalószínűbb, de időnként, helyenként felszakadozhat a felhőzet, előbújhat a nap. Eső továbbra is csak elvétve fordulhat elő, kis mennyiségben. Éjjel érkezhet térségünkbe nyugat felől egy mérsékelt esőket adó csapadéksáv.