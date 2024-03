Napközben fokozatosan mérséklődik, délutánra legyengül a légmozgás. Délelőtt még zömmel felhős égbolt várható, de itt-ott vékonyodni, szakadozni kezd a felhőzet. Estére a Tiszántúl kivételével már szakadozottá válhat a felhőzet, sokfelé kisüthet a nap is.

Említést érdemlő eső a nappali időszakban már nem valószínű.

Éjjel tovább csökken a felhőzet, a Tiszántúl felett is elvékonyodik, felszakadozik a felhőtakaró. D-ire fordul a továbbra is gyenge légmozgás.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök délután 15,

péntek reggel 8,

péntek délután 15,

szombat reggel 7 fok körül alakul.

Gyenge melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki. forras: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szombaton D-ire forduló, nyugaton erősödő széllel érkező további enyhülés várható. Délelőtt napos, délutánt, nyugat felől felhősödő időre van kilátás. Este hidegfront éri el várhatóan az északnyugati térséget: szélerősödésre, erős felhősödésre, záporokra lehet számítani. Az északnyugati térségben zivatar kialakulásának is megvan az esélye.

- Vasárnap – már növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de - NY-K irányban áthaladó hidegfront okozhat hűvösebb időt, erős szelet, szakadozottabbá váló, de túlsúlyban maradó felhőzetet szórványosan záporokkal. Éjjel ismét fagypont közelébe hűlhet foltokban a levegő.

- Hétfőn is még hidegfronti hatás melletti, helyenként élénk, erős É-ias szélre, változó, szakadozott felhőzetre, időszakos napsütésre és szórványosan kialakuló záporokra van kilátás. Éjjel a szélvédett völgyekben, derült égbolt esetén magas a fagyveszély.

- Keddre melegfront érkezése körvonalazódik D-ire forduló, ismét felerősödő széllel, kezdeti napsütéssel, majd felhősödéssel, estétől pedig kisebb esőkkel is.

- Szerdán előreláthatólag marad az élénk D-i szél. A NY-K irányban átvonuló csapadékfelhőzet mögött, délután várhatóan kisüthet a nap. forrás: eumet.hu