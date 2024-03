Estére mérséklődik a légmozgás. Nagyrészt napos idő lesz, gyenge vagy mérsékelt felhősödésekkel. Délelőtt északkeleten, délután a délnyugati határszélen, a kevésbé szeles helyeken lehet felhősebb az ég. Ezeken a területeken szórványosanfutó záporok kialakulhatnak. Éjszaka országszerte gyenge légmozgás lesz jellemző. Kezdetben gyengén felhős, csillagfényes égbolt valószínűbb, de nyugat felől vastagodó felhőtakaró sodródik várhatóan az ország fölé. Napkeltekor, a Tiszántúlon lehet még áttetszőbb felhőzet, esetleg szűrt napfény, másutt felhős égbolt várható.

A derültebb, keleti országrészben, foltokban fagypont köré hűlhet a levegő.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

vasárnap reggel 6,

vasárnap délután 13,

hétfő reggel 6 fok körül alakul.

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Hétfőn, nyugaton erősebben felhős égbolt, délután szórványos esők ígérkeznek. Ezzel szemben a középső és keleti országrész felett változó vastagságú, olykor szakadozottá váló felhőzet a valószínűbb csapadék nélkül. Éjszaka a Dunántúlon, a főváros környezetében, majd a déli országrészben várható eső. Északkeleten ismét kiterjedtebben fagypont közelébe hűlhet a levegő!