Somogy vármegye térségében szerdán is marad várhatóan a hidegfront. A Duna vonalától nyugatra erős, az északnyugati országrészben is élénkülő, míg a Duna-Tisza közén és délkeleten mérsékeltebb északias szél fúj.

A Dunántúl felett változóan, időnként szakadozottan felhős égbolt, időszakos napsütés is várható, míg a középső és keleti országrészben inkább erősen felhős idő lesz a jellemzőbb, szórványosan kisebb esőkkel, záporokkal. A délkeleti térségben tartósabb esőnek is van esélye. A hőmérséklet is hasonló eloszlásban alakul, nyugaton lesz enyhébb, keleten, északkeleten hűvösebb a délután.

Éjjel a középső és kelet országrész felett is csökken kissé a felhőzet. Számottevő eső már nem valószínű, délkeleten lehet még szemerkélés. Mérséklődik, legyengül az északias légmozgás.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda reggel 6,

szerda délután 13,

csütörtök reggel 4 fok körül alakul.

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Csütörtökön és pénteken országszerte gyenge légmozgás mellett kialakuló változó vastagságú, el-elvékonyodó felhőzet, időszakos napsütés kialakulása valószínű. Kissé emelkedni kezd a hőmérséklet. Elvétve előfordulhat rövid szemerkélés, de számottevő eső nem várható.

- Szombaton egy gyenge meleg, majd egy gyenge hidegfront érkezhet térségünkbe. Erősebben felhős időben szórványos, mérsékelt esők érkezése várható. A hidegfront érkezése a felhőzet szakadozását hozhatja a Dunántúlon, késő délutántól.