Húsvét vasárnap is folytatódik a szeles, meleg időjárás. A nap folyamán az addig is élénk szél fokozatosan tovább erősödhet.

Ezen a napon is sok lesz felettünk a fátyolfelhő, ami időnként meg is vastagodhat, erősebben szűrheti a napsütést. Emellett délután délnyugat felől gomolyfelhő képződés is indulhat, melyből szórványosan, összességében kevés helyet érintően, nagyobb valószínűséggel a nyugati határvidéken, illetve az esti órákban az északi határvidéken kialakulhatnak futó záporok, egy-egy zivatargóc.

Éjszaka már nem valószínű zápor. Marad a változó erősséggel, szakadozottan, de zömében felhős égbolt. Az északnyugati határvidéken erős/viharos, másutt inkább csak élénk, olykor erős D-i szél fúj.

Gyenge melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki. forrás: koponyeg.hu

A hőmérséklet jellemző átlaga (oC):

vasárnap reggel 9 – 15,

vasárnap délután 19 – 25,

hétfő reggel 7 - 13 fok köré várható.