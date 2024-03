Délelőtt országszerte borult lesz az ég. A felhőzetből eleinte elsősorban nyugaton és északon alakulnak ki kisebb esők, majd déltájban már bárhol lehet szórványos szemerkélés, eső. Délután, az érkező hidegfront hatására, a Dunántúlon északira fordul és felerősödik a szél, miközben délkeleten is még élénk délies szél valószínű. A Dunántúlon hevesebb záporok, kiadósabb esők is kialakulhatnak, míg a középső és keleti térségben szakadozottabbá válhat a felhőzet, de szórványosan ebben a térségben is lehetnek záporok.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel 10,

hétfő délután 15,

kedd reggel 8 fok körül alakul.

Orvosmeteorológia Térségünket megközelítő, majd elérő hullámzó frontálzóna miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához.

A legvalószínűbb folytatás:

- Kedden hidegfront alakítja időjárásunkat, de elsősorban a nyugati országrészben érezteti hatását erős lökésekkel kísért északnyugati széllel. Másutt gyenge vagy mérsékelt légmozgás a valószínűbb. Országszerte zárt, de változó vastagságú felhőzet lesz a jellemző, melyből elszórtan, előreláthatólag főként a Dunántúl térségében, illetve a keleti határvidéken hullik időszakos eső, zápor.

- Szerdán is marad várhatóan a hidegfront. Az ország nyugati felén élénk, erős, keletebbre inkább mérsékelt, olykor élénkebb északias valószínű. Nyugaton változóan, időszakonként szakadozottan, míg keletebbre inkább erősen felhős idő ígérkezik, szórványosan kisebb esőkkel, záporokkal.

- Csütörtökön, pénteken és szombaton szélcsendesebb, változóan napos-felhős, kora tavaszias idő kialakulása körvonalazódik. Ezeken a napokon is előfordulhat egy-két futó, jelentéktelen zápor.

- Vasárnapra - egyelőre - zömmel napos idő ígérkezik mérsékelten felhős időszakokkal, elvétve egy-két jelentéktelen zápor esélyével és délire forduló légmozgással érkező enyhüléssel.

(forrás: eumet.hu)