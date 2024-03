Napos és erősen felhős időszakok, valamint területek váltakoznak, és elszórtan kisebb záporokra lehet számítani. Csökkenni kezd a hőmérséklet. Éjszaka általában erősen felhős lesz az ég, és továbbra is előfordulhatnak záporok, szinte bárhol az országban. Hajnalban az északi hegyek magasabb pontjain akár hóba is átválthat a csapadék.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda reggel 3,

szerda délután 14,

csütörtök reggel 3 fok körül alakul.

Hideg jellegű fronthatás várható. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Csütörtökön mérsékelt, helyenként élénk É-ias szél, nagyobbrészt erősen felhős ég, kevés napsütés, és szórványos záporok jellemzik majd az időjárást. Tovább csökken a hőmérséklet, 1-2 fokkal az átlagosnál is hűvösebb idő ígérkezik.

- Pénteken is a felhőké lehet a főszerep, de a csütörtökinél már hosszabb napos időszakok is lehetnek. Ezen a napon is előfordulhatnak itt-ott gyenge záporok. A szél fokozatosan D-ire fordul, és estétől élénkülni kezd.

- Szombaton az ország egy jelentős részén élénk DK-i szél fújhat. Változóan, főként nyugaton erősen felhős idő a legvalószínűbb. A Dunántúlon kisebb eső is lehet. Több fokkal emelkedhet a hőmérséklet.

- Vasárnap egy erősebb melegfront és csapadékzónája vonulhat át térségünk fölött, megerősödő DK-i széllel. Főként délutántól kezdődhet néhány órán át tartó, jelentősebb esőzés. (forrás: eumet.hu)