Hétfő Inkább csak fátyolfelhők zavarják a márciusi napsütést. Nem lesz csapadék. A DK-i szél megélénkül. 16-17 fok körüli értékeket mérhetünk.

Kedd A napsütés mellett északnyugat felől megnövekszik a gomolyfelhőzet, és délutántól elszórtan alakul ki zápor, néhol zivatar. Megerősödik az ÉNy-i szél. Egyelőre marad a 16 fok körüli maximum.

Szerda Fokozatosan csökken a felhőzet, kisüt a nap. Nem várható csapadék. Az északkeletire forduló szél megélénkül, mellyel megkezdődik a hűvösebb levegő beáramlása. 9-17 fok valószínű.

Csütörtök Nem várható csapadék és többet süt majd a nap, hiszen a felhőzet erre a napra már közel teljes mértékben felszakadozik. Az északkeletire forduló szél azonban élénkebbé válik és hűvösebb is lesz az előző napinál: mindössze 8-10 fok valószínű.

Péntek Nem lesz jelentős erősségű szél, a nap is többször kisüt és a hőmérséklet is emelkedik nagyon enyhe mértékben. A felhők olykor takarhatják a napot, de a hőérzet az előző napokénél jóval kellemesebbnek ígérkezik. Hajnalban azonban még akár fagypont körül is alakulhat a hőmérséklet.

Szombat és vasárnap Hajnalban 1 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben 8-10 fokra van kilátás. Napsütésben továbbra is bízhatunk, s ha megfelelően felöltözünk, s felkészülünk a változékony – felhőkkel és napsütéssel is tarkított – időjárásra, bátran tervezhetünk szabadtéri programot a Balaton körül.

Forrás: koponyeg.hu,LikeBalaton.hu