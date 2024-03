Változóan felhős-napos idő várható. Elvétve, főként keleten előfordulhat rövid, gyenge zápor. Még mindig hűvös lesz. A délnyugati országrészben várható az enyhébb, kellemesebb maximum érték, míg északkeleten lehetnek olyan helyek, ahol a 10 fokot sem éri el a maximum hőmérséklet.

Éjszaka marad a gyenge légmozgás és a változó felhőzet. Foltokban köd képződhet. Említést érdemlő eső nem valószínű.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök reggel 5,

csütörtök délután 13,

péntek reggel 7 fok körül alakul.

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Pénteken gyenge légmozgás mellett napos, majd délután északnyugat felől felhősödő idő várható. Éjszaka északnyugaton kisebb esőre is lehet számítani.

- Szombaton egy gyenge meleg, majd egy gyenge hidegfront érkezik térségünkbe. Erősebben felhős időben szórványos, mérsékelt esők várhatók.