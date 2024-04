Délután elvétve gyenge záporeső is előfordulhat. A szél is megélénkül, többfelé meg is erősödik. Éjszaka erősen felhős, vagy borult marad az ég, és szórványosan ekkor is számítani kell kisebb esőre, záporesőre. A szél mérséklődik.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda reggel 5,

szerda délután 16,

csütörtök reggel 8 fok körül alakul.

Hideg fronthatás terheli az arra érzékenyeket. A fejfájás, migrén mellett a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, tartós álmosságérzés léphet fel. Továbbá a szervezet görcskészsége erősödik, az ízületi fájdalmak, valamint a reumatikus panaszok, a felső légúti megbetegedések is gyakrabban jelentkezhetnek. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Csütörtökön gyenge, mérsékelt, változó irányú, a középső országrészben átmenetileg élénk ÉNY-i légmozgás mellett, változóan felhős-napos idő valószínű. Elszórtan előfordulhatnak kisebb záporok.

- Pénteken is változóan napos-felhős, melegedő idő várható. Csapadék az ország nagyobb részén általában nem hullik, de a keleti, északkeleti országrészben néhol kialakulhatnak kisebb záporok. Mérsékelt lesz a légmozgás.

- Hétvégére ismét kora nyárias hőmérsékletekre van kilátás. Napos-fátyolfelhős idő, gyenge, mérsékelt, északnyugaton vasárnap élénkebb DNY-i szél a legvalószínűbb. Csapadékra előreláthatólag nem kell számítani.

- Hétfőre továbbra is napos, kora nyáriasan meleg idő körvonalazódik.(forrás: eumet.hu)