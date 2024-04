Kedden az előző este érkezett hidegfronttal erős, olykor viharos lökésekkel kísért ÉNY-i irányú szél támad. Délutánra a kezdetben kevéssé szeles délkeleti térségben is feltámad a szél.

Országszerte jelentősen visszaesik a hőmérséklet, északnyugaton a 10 fokot sem éri el a maximum érték, illetve sokfelé a reggeli órák lesznek enyhébbek lesznek, mint a nappali időszak.

- Az ország északnyugati felén erősen felhős égbolt lesz jellemző. A felhőzetből egész nap előfordulhat eső, záporeső. Estétől csökken a csapadék esélye.

- A délkeleti országfélben délelőtt még szakadozottabb felhőzet mellett lehet pár órás napsütés. Előreláthatólag a déli óráktól nő meg az eső valószínűsége. Délután már itt is lehetnek kiadós záporok, tartósabb esők.

Éjjel várhatóan délen is csökken a csapadékhajlam. Észak felől vékonyodni, szakadozni kezd a felhőzet. Mérsékeltebb, de élénk szél fúj.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

hétfő délután 26,

kedd reggel 10,

kedd délután 13,

szerda reggel 4 fok körül alakul.

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A hidegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus, stroke). forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szerdán marad a zömében felhős, szeles, évszakos átlagnál hűvösebb időjárás. A felhőzet időnként elvékonyodhat, de tartós, számottevő napfény nem valószínű. Az ÉNY-i szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. Komolyabb mennyiségű, tartós eső ezen a napon már nem valószínű.

- Csütörtökön délelőtt még élénk szél, zömmel felhős idő valószínű. Szórványos eső, záporeső előreláthatólag elsősorban az ország délkeleti felén fordul elő. Délután, a Dunántúl térségében a felhőzet is csökkenhet, előbukkanhat a nap. Továbbra is hűvös időre kell készülni.

- Pénteken – jelentős előrejelzési bizonytalansággal, de - kis mértékben enyhülhet már a levegő, de összességében marad a változékony, szeles, hűvös időjárás. Délelőtt látszik esély pár órás napsütésre, viszont kifejezetten hideg, foltokban fagyos lehet a hajnal. Délután ismét felhősebb idő és szórványos záporok érkezése valószínű.

- Egyelőre hétvégére is élénk É-i légmozgás melletti évszakos átlagnál hűvösebb időre van kilátás. Nagyobbrészt felhős idő körvonalazódik időszakos, szórványos záporokkal, de átmeneti naposabb időszakok esélyével is. A vasárnap hajnal hozhat ismét kifejezetten hideget, amennyiben éjjel a várt szerint kitisztul az égbolt. forrás. eumet.hu