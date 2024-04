Délelőtt, a Duna-Tisza közén, illetve a Duna vonalában még élénk, olykor erősebb DDK-i szél fúj, majd délután már mérséklődni kezd. Másutt egész nap gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás.

Éjszaka csillagfényes, enyhe, nyugodt időnk lesz.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

vasárnap délután 24,

hétfő reggel 10,

hétfő délután 25,

kedd reggel 10 fok körül alakul.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. A reggeli hideg idő és a helyenként megélénkülő szél miatt az arra érzékenyeknél fejfájás, a mozgásszervi betegségekben szenvedőknél ízületi fájdalom jelentkezhet. forrás. koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Kedden és május elsején a nap nagyobb részében folytatódik a derült, illetve napos-fátyolfelhős, nyárias időjárás. Időről-időre felélénkül a DK-i szél, míg az ország nyugati, délnyugati felének nagy részén olykor erős lökések is kísérhetik. Szerda este - még nagy bizonytalansággal, de – erőteljesebb gomolyképződés kezdődhet, melyből elszórtan záporok is előfordulhatnak. Csapadék eleinte a keleti országrészben fordul elő nagyobb eséllyel, de éjjel átterjedhetnek a középső és nyugati országrész fölé is a szórványos záporok.

- Csütörtöktől előreláthatólag nedvesebb légtömeg éri el az ország térségét, melynek hatására napos és erősen gomolyfelhős időszakok váltakozása és növekvő csapadékhajlam válhat jellemzőbbé. Szórványosan kialakuló, esetenként hevesebb záporokra, valamint zivatarokra lehet készülni. Várhatóan csak kissé esik vissza a hőmérséklet, és fülledté válhat a levegő. forrás: eumet.hu

- Péntekre egy hidegfront érkezése körvonalazódik. Egyelőre az látszik valószínűbbnek, hogy a front elsősorban az ország nyugati felén okoz majd záporos, zivataros, erősebben felhős időt élénkülő É-i széllel és több fokos hőmérséklet csökkenéssel, míg keleten változóan napos-felhős, enyhébb idő a valószínűbb.

- Szombaton és vasárnap ismét naposabbra fordulhat, de gomolyfelhősödéssel és elvétve, elsősorban délutánonként, nagyobb eséllyel a keleti országfélben kialakuló helyi záporokkal, zivatargócokkal.