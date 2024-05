Elszórtan, de továbbra is kevés helyet érintően előfordulhatnak futó záporok, melyekre elsősorban a délután második felében, az ország déli felén van esély. A délkeleti határvidéken zivatargóc előfordulása sem kizárt.

Éjjel mérsékelten felhős, változóan csillagfényes égbolt mellett folytatódik a többségében csapadékmentes idő. Eleinte, délkeleten még előfordulhat zápor, majd ezek megszűnnek.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő délután 22,

kedd reggel 9,

kedd délután 22,

szerda reggel 9 fok körül alakul.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szerdán az ország nyugati felén élénk, olykor erős DK-i szél támadhat. Emellett előreláthatólag még többségében napos-gomolyfelhős időjárás marad a jellemző. Az ország nyugati felén lehet erősebb felhősödés, a felhőzetből itt-ott kisebb zápor, míg a keleti országrészben a délutáni gomolyfelhőzetből alakulhat ki egy-két helyi, de hevesebb zápor, esetleg zivatargóc.

- Csütörtökön - jelentősen növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de - zömében felhős ég, kevesebb napsütés, országszerte élénk, a nyugati térségben erős DK-i szél egyelőre a legvalószínűbb. Napközben csak kevés helyen lehet, gyenge zápor. Estétől, a délnyugati térségben nő meg várhatóan a csapadékhajlam záporok, zivatargócok formájában.

- Pénteken előreláthatólag nagyrészt erősen, olykor szakadozottan felhős időben szórványosan, de országszerte és sokfelé fordul elő eső, záporeső. Zivatarok kialakulásához is kedvező légköri felételek körvonalazódnak. Csak kevés, bujkáló napsütésre látszik most esély. A csapadékeloszlásának függvényében a hőmérséklet is visszaeshet helyenként.

- Szombaton és vasárnap már több napsütésben bízhatunk, de időről-időre megnövekszik várhatóan a felhőzet, melyből elszórtan, összességében kevés helyet érintően futó záporok is előfordulhatnak majd. forrás: eumet.hu