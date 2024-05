Somogy vármegye térségében szerdán a térségben maradó hidegfront okozhat sokfelé erősen felhős, főként nyugaton szeles, változékony időjárást. Reggel még borongós idő a valószínűbb szórványos, délen kiadósabb, északon gyengébb esőkkel, záporokkal. Délelőtt gomolyosabbá, szakadozottabbá válhat a felhőzet, itt-ott a nap is előbújhat és várhatóan megritkulnak a záporok, de egy-egy kis körzetet érintő, dörgéssel, villámlással kísért zivatargóc kipattanhat a déli országrészben. Délután változó erősségű gomolyfelhőzet mellett bujkáló napsütésben is bízhatunk, de szórványosan újabb záporok, zivatargócok kialakulásával is számolni kell.

Mérsékelt, időről-időre élénkebb ÉÉNY-i légmozgás mellett tovább csökken a hőmérséklet. A tartósabb esővel érintett helyeken lesz, ahol 15 fok körül marad a maximum hőmérséklet.

Éjjel várhatóan észak felől lecsökken a felhőzet, hajnalban már csak a déli országrész fölött valószínű több felhő.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda reggel 16,

szerda délután 21,

csütörtök reggel 11 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Csütörtökön már országszerte napsütésesre forduló időben bízhatunk. Élénk, mérsékelt ÉÉK-i szél fúj. Záporeső legfeljebb elvétve, elsősorban a déli, délkeleti határmegyékben fordulhat elő.