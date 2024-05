Somogy vármegyében szombaton délelőtt napos, délután felhősebbre forduló idő várható. A felhőzetből elszórtan, összességében kevés helyet érintően, lokális záporok is kialakulhatnak. Jelentős mennyiségű, tartós eső nem valószínű. A légmozgás gyenge, mérsékeltnek ígérkezik. Este és az éjszaka első felében még országszerte sok felhőre van kilátás. A középső országrészben elszórtan záporok is kialakulhatnak. Hajnalban, nyugat felől várhatóan lecsökken, szakadozik a felhőzet.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel 10,

szombat délután 22,

vasárnap reggel 10 fok körül alakul.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnap változóan napos-gomolyfelhős, nyárias idő várható. Délután továbbra is szórványosan, de az előző napokhoz képest gyakrabban, nagyobb eséllyel, az országban bárhol előfordulhat záporeső, illetve a zivatargócok kialakulásának esélye is nő. Továbbra sem esik mindenhol az országban, maradnak csapadékmentes területek is, míg másutt kis területen jelentős mennyiség is hullhat.