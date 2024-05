A Dunántúl nyugati felén várhatóak gyakoribb felhősödések, míg másutt a napsütés lesz túlsúlyban. Délnyugaton, nyugaton egy-egy gyenge, kis körzetet érintő záporeső is előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. Keleties marad a légmozgás, mely gyenge, mérsékeltnek ígérkezik. Éjszaka is lehetnek erősebben felhős területek, az ország nagyobb részén azonban csillagfényes idő lesz. Csapadék nem hullik.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel 6,

hétfő délután 20,

kedd reggel 6 fok körül alakul.

A hazánkat érintő hidegfront miatt a légköri változásokra különösen érzékenyeknél fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás, fáradékonyság léphet, nőhet a reakcióidő. (forrás: met.hu)

LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

-- Kedden változóan felhős-napos időben, néhol ismét előfordulhatnak gyenge záporok, keleten zivatar sem kizárt.

- Szerdán - jelentősen növekvő előrejelzési bizonytalansággal, az ország délnyugati felén élénk, erős DK-i szél fújhat, sok felhő, néhol kisebb eső várható, míg az ország északkeleti felén jellemzően napos, vagy változóan felhős idő valószínű, elszórtan kisebb záporokkal, egy-egy zivatarral.

- Csütörtökön zömében felhős ég, kevés napsütés, élénk, erős DK-i szél, néhol kisebb eső, záporeső most a legvalószínűbb.

- Pénteken előreláthatólag sokfelé fordul elő eső, zápor, zivatarok kialakulásához is kedvező légköri felételek körvonalazódnak. Csak kevés, bujkáló napsütésre látszik most esély. A csapadékeloszlásának függvényében a hőmérséklet is visszaeshet helyenként. (forrás: eumet.hu)