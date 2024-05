Somogy vármegye térségében pénteken alapvetően napsütéses, kellemesen meleg, kora nyárias napunk lesz. Délelőtt zavartalan napsütéssel számolhatunk, délután azonban növekvő gomolyfelhőzet mellett elszórtan helyi, kis körzetet érintő, rövid ideig tartó záporok, kisebb valószínűséggel zivatargócok is kialakulhatnak. Az ország déli felén van nagyobb esélye csapadéknak, de északon sem kizárható az előfordulása, összességében azonban kevés helyet érint eső. A szél gyenge vagy mérsékelt erősséggel és változó irányból fúj. Zivatar környezetében élénkülhet fel átmenetileg. Este, éjjel átmeneti, mérsékelt felhősödések mellett zömében nyugodt, csillagfényes égbolt valószínű. Kis eséllyel, elvétve kialakulhat ugyan rövid zápor, de nem lesz jellemző a csapadék.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek reggel 10,

péntek délután 21,

szombat reggel 12 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szombaton délelőtt naposabb, délután felhősebb idő ígérkezik. Elszórtan, összességében kevés helyet érintően lokális záporok is kialakulhatnak. A légmozgás gyenge, mérsékeltnek ígérkezik.

- Vasárnap változóan napos-gomolyfelhős, nyárias idő látszik most valószínűbbnek. Délután továbbra is szórványosan, de az előző napokhoz képest gyakrabban, nagyobb eséllyel, az országban bárhol előfordulhat záporeső, illetve a zivatargócok kialakulásának esélye is nő. Továbbra sem esik mindenhol az országban, maradnak csapadékmentes területek is, míg másutt kis területen jelentős mennyiség is hullhat.